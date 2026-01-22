Visite commentée · notes et intrigues pour une comédie institutionnelle

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 16:30:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez la nouvelle exposition de la galerie noire consacrée aux créations visuelles de Suzanne Lafont. Ses travaux utilisent l’image comme matériau de recherche et se développent dans un champ élargi de la photographie où sont impliquées les modalités du théâtre, de la performance, du cinéma et de la littérature. 10.5 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

L’événement Visite commentée · notes et intrigues pour une comédie institutionnelle Tours a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT 37