Visite commentée · Soeur de jour Tours

Visite commentée · Soeur de jour

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 16:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez la nouvelle exposition de la galerie blanche consacrée à la pratique du collage d’Éléonore False. L’artiste glane son matériau iconographique dans des livres, puis le recompose en visions hybrides conjuguant artefacts décoratifs et formes de la nature. Ses collages peuvent ensuite changer d’échelle, passer au volume, muter vers d’autres techniques et savoir-faire pour engager l’image dans une relation avec le corps, l’espace et la matière. 10.5 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

