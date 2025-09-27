Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours

Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours samedi 27 septembre 2025.

Visite commentée · une éclaircie à la verticale

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 16:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Tous les samedis à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.

Tous les samedis à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.

L’artiste y présente ses peintures récentes qui sont un entrelacement de couleurs, transparences et clartés apposés couche après couche, nous évoquant une ligne d’horizon marquant le point de jonction entre la terre et le ciel.

2€ en plus du billet • gratuit avec la carte CCC OD LEPASS

sans réservation • 20 personnes maximum 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Every Saturday at 4:30 pm, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover the exhibition Une éclaircie à la verticale by Claire Chesnier.

German :

Jeden Samstag um 16:30 Uhr führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie an diesem Wochenende die Ausstellung Une éclaircie à la verticale von Claire Chesnier.

Italiano :

Ogni sabato alle 16.30, un mediatore entusiasta vi mostrerà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite la mostra di Claire Chesnier Une éclaircie à la vertical.

Espanol :

Todos los sábados a las 16.30 horas, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubra la exposición Une éclaircie à la verticale, de Claire Chesnier.

L’événement Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT 37