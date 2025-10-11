Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours

Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours samedi 11 octobre 2025.

Visite commentée · une éclaircie à la verticale

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Tous les samedis à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier. L’artiste y présente ses peintures récentes qui sont un entrelacement de couleurs, transparences et

Tous les samedis à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier. L’artiste y présente ses peintures récentes qui sont un entrelacement de couleurs, transparences et clartés apposés couche après couche, nous évoquant une ligne d’horizon marquant le point de jonction entre la terre et le ciel. 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Every Saturday at 4:30 pm, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover Claire Chesnier?s exhibition « Une éclaircie à la verticale ». The artist presents her recent paintings, which are an interweaving of colors, transparencies and

German :

Jeden Samstag um 16:30 Uhr führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie an diesem Wochenende die Ausstellung « Une éclaircie à la verticale » von Claire Chesnier. Die Künstlerin zeigt ihre jüngsten Gemälde, die ein Geflecht aus Farben, Transparenzen und Farben sind

Italiano :

Ogni sabato alle 16.30, un mediatore entusiasta vi mostrerà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite la mostra di Claire Chesnier « Une éclaircie à la vertical ». Qui l’artista presenta i suoi dipinti recenti, che sono un intreccio di colori, trasparenze e

Espanol :

Todos los sábados a las 16.30 h, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubra la exposición de Claire Chesnier « Une éclaircie à la verticale ». En ella, la artista presenta sus cuadros recientes, que son un entretejido de colores, transparencias y

L’événement Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT 37