Visite commentée · une éclaircie à la verticale

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 16:30:00

fin : 2026-01-10 17:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Tous les samedis, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.

Tous les samedis , un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.

L’artiste y présente ses peintures récentes qui sont un entrelacement de couleurs, transparences et clartés apposés couche après couche, nous évoquant une ligne d’horizon marquant le point de jonction entre la terre et le ciel. 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Every Saturday, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover the exhibition Une éclaircie à la verticale by Claire Chesnier.

German :

Jeden Samstag führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie dieses Wochenende die Ausstellung Une éclaircie à la verticale von Claire Chesnier.

Italiano :

Ogni sabato, un mediatore entusiasta vi mostrerà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite la mostra di Claire Chesnier Une éclaircie à la vertical.

Espanol :

Todos los sábados, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubra la exposición Une éclaircie à la verticale, de Claire Chesnier.

L’événement Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours a été mis à jour le 2025-11-20 par ADT 37