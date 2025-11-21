Visite commentée · une éclaircie à la verticale

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:30:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Tous les samedis à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.

.

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Every Saturday at 4:30 pm, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover the exhibition Une éclaircie à la verticale by Claire Chesnier.

German :

Jeden Samstag um 16:30 Uhr führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie an diesem Wochenende die Ausstellung Une éclaircie à la verticale von Claire Chesnier.

Italiano :

Ogni sabato alle 16.30, un mediatore entusiasta vi mostrerà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite la mostra di Claire Chesnier Une éclaircie à la vertical.

Espanol :

Todos los sábados a las 16.30 horas, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubra la exposición Une éclaircie à la verticale, de Claire Chesnier.

L’événement Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT 37