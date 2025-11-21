Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours
Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours samedi 31 janvier 2026.
Visite commentée · une éclaircie à la verticale
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 16:30:00
fin : 2026-01-31 17:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Tous les samedis à 16h30, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.
Ce week-end, découvrez l’exposition une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.
.
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Every Saturday at 4:30 pm, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.
This weekend, discover the exhibition Une éclaircie à la verticale by Claire Chesnier.
German :
Jeden Samstag um 16:30 Uhr führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.
Entdecken Sie an diesem Wochenende die Ausstellung Une éclaircie à la verticale von Claire Chesnier.
Italiano :
Ogni sabato alle 16.30, un mediatore entusiasta vi mostrerà una delle nostre mostre attuali.
Questo fine settimana, scoprite la mostra di Claire Chesnier Une éclaircie à la vertical.
Espanol :
Todos los sábados a las 16.30 horas, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.
Este fin de semana, descubra la exposición Une éclaircie à la verticale, de Claire Chesnier.
L’événement Visite commentée · une éclaircie à la verticale Tours a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT 37