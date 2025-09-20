Visite commentée : « 1622, le siège de Montpellier et la citadelle » Lycée Joffre – Citadelle de Montpellier Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Pénétrez au cœur de la citadelle (aujourd’hui occupée par le lycée Joffre) et revivez le siège de Montpellier par Louis XIII en 1622, à travers des témoignages d’autrefois.

Lycée Joffre – Citadelle de Montpellier Rue Michel de l'Hospital, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie La Citadelle de Montpellier est une ancienne place forte édifiée au cœur du centre historique de Montpellier. Son édification s'étend de 1624 à 1627, suite à l'ordre émanant du roi Louis XIII, dans le but de surveiller la ville suite à diverses révoltes.

À la clôture du XIXe siècle, elle se transforme en caserne Joffre, et à partir de 1947, elle devient le domicile du lycée Joffre.

Laissez-vous conter l’histoire exceptionnelle de la citadelle (aujourd’hui occupée par le Lycée Joffre).

