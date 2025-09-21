Visite commentée : 4 châteaux en 1 ! Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Réservation à partir du 8 septembre, A partir de 8 ans

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Dans la peau de l’architecte : un défi à relever en famille! Reconstruisez le château royal de Blois après une présentation historique et architecturale des différentes ailes. Comprend l’accès à des lieux insolites.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

© Ville de Blois