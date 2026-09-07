Visite commentée à deux voix « L’église et l’emblématique fort de Mareugheol », Fort de Mareugheol, Mareugheol

Informations pratiques

Visite commentée à deux voix « L’église et l’emblématique fort de Mareugheol » Samedi 19 septembre, 17h30 Fort de Mareugheol Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire vous propose une visite à deux voix du fort de Mareugheol, site exceptionnel et de l’église.

Suivez notre guide-conférencière et une architecte du patrimoine afin de (re)découvrir l’un des plus remarquables «forts villageois» du Puy-de-Dôme. Au cœur du village, l’espace fortifié, inscrit au Patrimoine national, a préservé d’importants vestiges. Héritage d’une valeur inestimable, ce quartier abrite l’église Saint-Victor-Sainte-Couronne, Monument historique (ISMH). Si la notion de fort villageois conserve encore pour vous une part de mystère, c’est certainement ici à Mareugheol que le voile se lèvera.

Fort de Mareugheol 63340 Mareugheol Mareugheol 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.issoire-tourisme.com »}]

Le Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire vous propose une visite à deux voix du fort de Mareugheol, site exceptionnel et de l’église.

©J.Damase_Agglo Pays d’Issoire