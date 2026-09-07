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Visite commentée à deux voix « L’église et l’emblématique fort de Mareugheol », Fort de Mareugheol, Mareugheol

samedi 19 septembre 2026 · Fort de Mareugheol · Mareugheol

Visite commentée à deux voix « L’église et l’emblématique fort de Mareugheol », Fort de Mareugheol, Mareugheol

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Fort de Mareugheol
Adresse
63340 Mareugheol
Ville
63340 Mareugheol
Département
Puy-de-Dôme

Visite commentée à deux voix « L’église et l’emblématique fort de Mareugheol » Samedi 19 septembre, 17h30 Fort de Mareugheol Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire vous propose une visite à deux voix du fort de Mareugheol, site exceptionnel et de l’église.
Suivez notre guide-conférencière et une architecte du patrimoine afin de (re)découvrir l’un des plus remarquables «forts villageois» du Puy-de-Dôme. Au cœur du village, l’espace fortifié, inscrit au Patrimoine national, a préservé d’importants vestiges. Héritage d’une valeur inestimable, ce quartier abrite l’église Saint-Victor-Sainte-Couronne, Monument historique (ISMH). Si la notion de fort villageois conserve encore pour vous une part de mystère, c’est certainement ici à Mareugheol que le voile se lèvera.

Fort de Mareugheol 63340 Mareugheol Mareugheol 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.issoire-tourisme.com »}]
Le Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire vous propose une visite à deux voix du fort de Mareugheol, site exceptionnel et de l’église.

©J.Damase_Agglo Pays d’Issoire