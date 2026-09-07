Visite commentée à deux voix « Usson, son église et ses œuvres d’art : toute une histoire ! », Église Saint-Maurice, Usson

Informations pratiques

Visite commentée à deux voix « Usson, son église et ses œuvres d’art : toute une histoire ! » Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Maurice Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Suivez un guide-conférencier et une architecte du patrimoine et redécouvrez Usson, son église et ses oeuvres d’art. Pays d’Art et d’Histoire de l’Agglo Pays d’Issoire.

Un guide-conférencier vous présentera Usson, son histoire, son église (inscrite MH) et l’ensemble exceptionnel d’œuvres d’art sacré conservé. De plus, vous serez accompagné d’une architecte du patrimoine qui vous exposera le remarquable chantier de restauration de l’église Saint-Maurice en cours. L’occasion pour vous d’apprécier les découvertes et connaissances nouvelles sur l’édifice, les objets ou même à propos de l’histoire extrêmement riche d’Usson.

Église Saint-Maurice 4 Rue de L’Eglise St Maurice, 63490 Usson, France Usson 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.issoire-tourisme.com »}] Nef, transept et choeur du XIIe siècle. Bas-côtés du XIIIe siècle. Chapelles latérales du choeur et chapelles sud des 14e et XVe siècles. En 1737, le clocher s’effondre et un nouveau est édifié à l’ouest. L’édifice est formé d’une nef, d’un transept et d’un choeur auxquels ont été ajoutés par la suite les bas-côtés, les chapelles latérales et le porche. Chapiteaux à corbeilles sculptées. Le porche sud, précédant le portail en arc brisé, mouluré de deux boudins sur bases prismatiques, est couvert d’une voûte d’ogives profilée en anse de panier. Les nervures chanfreinées sont reçues sur des culots.

Suivez un guide-conférencier et une architecte du patrimoine et redécouvrez Usson, son église et ses oeuvres d’art. Pays d’Art et d’Histoire de l’Agglo Pays d’Issoire.

©Agglo Pays d’Issoire