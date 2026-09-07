Visite commentée : à la découverte de la plus anciennes bastide de la vicomté de Béarn, Château de Bellocq, Bellocq
samedi 19 septembre 2026 · Château de Bellocq · Bellocq
Informations pratiques
Visite commentée : à la découverte de la plus anciennes bastide de la vicomté de Béarn 19 et 20 septembre Château de Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez la plus ancienne bastide de la vicomté de Béarn, fondée au XIIIe siècle, ainsi que le château construit entre 1250 et 1280 par Gaston VII sur un piton rocheux dominant le gave.
Visite libre possible de 9h30 à 18h30.
Une exposition permanente, intitulée « Les inventions du Moyen Âge », est également proposée par Bastide 64.
Château de Bellocq Le Bourg, 64270 Bellocq Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 12 97 Bastide du XIIIe siècle, elle est la plus ancienne du Béarn. Elle a été construite en 1281. Elle fut démantelée à la suite de l’édit royal de 1624.
Découvrez la plus ancienne bastide de la vicomté de Béarn datant du XIIIème siècle et le château construit entre 1250 et 1280 par Gaston VII sur un piton rocheux dominant le gave.
©OT Coeur de Béarn
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