Visite commentée : à la découverte de l’ancien évêché Ancien évêché Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Au cœur du quartier épiscopal, découvrez l’ancien évêché, édifié à l’aube du 20e siècle.
Parcourez son jardin, ses salons et sa chapelle.
⛪ Visite de l’ancien évêché
