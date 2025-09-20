Visite commentée : à la découverte de l’ancien évêché Ancien évêché Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite de l’ancien évêché

Au cœur du quartier épiscopal, découvrez l’ancien évêché, édifié à l’aube du 20e siècle.

Parcourez son jardin, ses salons et sa chapelle.

Ancien évêché 22 rue Lallemand, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://jep.montpellier.fr »}]

© Montpellier Méditerranée Métropole