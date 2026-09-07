Visite commentée : à la découverte des fresques du XVème siècle, Église Sainte-Anne, Cazeaux-de-Larboust

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte des fresques du XVème siècle Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Sainte-Anne Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans la vision du monde de nos ancêtres du XVe siècle et découvrez un véritable trésor pictural, conservé au cœur d’une modeste église de montagne.

Église Sainte-Anne 87 Village, 31110 Cazeaux-de-Larboust, France Cazeaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie 0561794301 https://cazeauxdelarboust.fr Petit édifice comprenant une nef et une abside voûtée en cul de four, un bas-côté plus tardif, et un clocher avec flèche. La construction est entièrement faite en moellons du pays. Seules les colonnettes des baies du clocher et les arcs plein cintre qui les surmontent sont en marbre. A l’intérieur, murs et voûtes sont couverts de fresques du XVe siècle. Dans le mur de la façade latérale se trouve encastré un cippe gallo-romain, au-dessus de la porte d’entrée.

Immersion dans la vision du monde de nos ancêtres du 15ème siècle. Trésor pictural dans une modeste église de montagne

©Dominique Fournier