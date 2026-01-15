Visite commentée A la découverte des mystérieuses cuves rupestres La Garde-Adhémar

Visite commentée A la découverte des mystérieuses cuves rupestres

Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2026-04-16 15:30:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

2026-04-16

Cette visite permettra au participant de connaître l’histoire et l’utilisation de ces cuves en pierre situées à proximité du Val des Nymphes et qui pourraient dater de l’époque romaine.

Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

This visit will enable participants to learn about the history and use of these stone vats located near the Val des Nymphes, which may date back to Roman times.

