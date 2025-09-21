Visite commentée A la découverte du bourg de Guiche Guiche
Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
A 15h et à 16h30.
En déambulant entre l’église, les maisons anciennes et les traces du parcellaire médiéval, vous découvrirez un patrimoine qui raconte l’origine même de Guiche. Cette promenade vous invite à remonter le temps, au fil des éléments architecturaux et paysagers qui témoignent de la formation du bourg à travers les siècles. Présentation des premières conclusions de l’étude en cours sur la maison Hiriart. Moments dédiés aux enfants prévus pour qu’ils participent eux-aussi à la découverte.
Rendez-vous au bourg de Guiche sur la place publique, durée 1h environ, parcours de 1,6 km, faible dénivelé.
Pas besoin de réserver. .
Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 info@guiche-auchterhouse.eu
