Visite commentée A la découverte du bourg de Guiche

Guiche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-09-21

A 15h et à 16h30.

En déambulant entre l’église, les maisons anciennes et les traces du parcellaire médiéval, vous découvrirez un patrimoine qui raconte l’origine même de Guiche. Cette promenade vous invite à remonter le temps, au fil des éléments architecturaux et paysagers qui témoignent de la formation du bourg à travers les siècles. Présentation des premières conclusions de l’étude en cours sur la maison Hiriart. Moments dédiés aux enfants prévus pour qu’ils participent eux-aussi à la découverte.

Rendez-vous au bourg de Guiche sur la place publique, durée 1h environ, parcours de 1,6 km, faible dénivelé.

Pas besoin de réserver. .

Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 info@guiche-auchterhouse.eu

