Visite commentée « à la découverte du logis de Chaillonnais», Logis de Chaillonnais, Saujon

Informations pratiques

Visite commentée « à la découverte du logis de Chaillonnais» Samedi 19 septembre, 10h00 Logis de Chaillonnais Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Les portes du logis de Chaillonnais s’ouvrent exceptionnellement pour vous faire découvrir cet ancien domaine seigneurial.

Flanqué de deux tours couvertes d’ardoise, le château s’inscrit dans un ensemble de bâtiments remarquables, parmi lesquels se distingue un pigeonnier du XVIᵉ siècle.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles. Ouverture des réservations le 1er septembre.

Logis de Chaillonnais 6 chemin des perches 17600 Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]

Les portes du logis de Chaillonnais vous sont ouvertes exceptionnellement pour y découvrir ce vieux domaine seigneurial. Le château flanqué de deux tours couvertes d’ardoise fait partie d’un ensemble…

© C MAYAU