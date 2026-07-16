Visite commentée : à la découverte du patrimoine de Rustiques, Place de la Fontaine, Rustiques
vendredi 18 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Rustiques
Informations pratiques
Visite commentée : à la découverte du patrimoine de Rustiques 18 – 20 septembre Place de la Fontaine Aude
Gratuit, hormis la balade du dimanche. Évènements accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vendredi 18 septembre
De 14h à 16h : « Levez les yeux ! », balade commentée avec les enfants de l’école.
Samedi 19 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h : exposition de photographies à la Maison du Parc, consacrée à l’histoire du village.
Dimanche 20 septembre
De 10h à 12h : balade guidée « À la découverte des croix latines et des croix rogatoires de Rustiques ».
De 14h à 17h : visite commentée du musée et des éléments remarquables du patrimoine du village.
Place de la Fontaine Place de la Fontaine, 11800 Rustiques Rustiques 11800 Aude Occitanie
Vendredi 18 septembre
©Henri RUFFEL