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Visite commentée : à la découverte du patrimoine de Rustiques, Place de la Fontaine, Rustiques

vendredi 18 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Rustiques

Visite commentée : à la découverte du patrimoine de Rustiques, Place de la Fontaine, Rustiques

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la Fontaine
Adresse
Place de la Fontaine, 11800 Rustiques
Ville
11800 Rustiques
Département
Aude
Tarif
Gratuit, hormis la balade du dimanche. Évènements accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

Visite commentée : à la découverte du patrimoine de Rustiques 18 – 20 septembre Place de la Fontaine Aude

Gratuit, hormis la balade du dimanche. Évènements accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vendredi 18 septembre

De 14h à 16h : « Levez les yeux ! », balade commentée avec les enfants de l’école.

Samedi 19 septembre

De 10h à 12h et de 14h à 17h : exposition de photographies à la Maison du Parc, consacrée à l’histoire du village.

Dimanche 20 septembre

De 10h à 12h : balade guidée « À la découverte des croix latines et des croix rogatoires de Rustiques ».
De 14h à 17h : visite commentée du musée et des éléments remarquables du patrimoine du village.

Place de la Fontaine Place de la Fontaine, 11800 Rustiques Rustiques 11800 Aude Occitanie
Vendredi 18 septembre

©Henri RUFFEL