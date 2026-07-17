Visite commentée : à la découverte du village de Faudoas, Eglise Saint-Laurent, Faudoas

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du village de Faudoas Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Laurent Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le village de Faudoas, son église et les remarquables peintures de Gaillard-Lala. Vous pourrez également admirer une étonnante reproduction de la grotte de Lourdes, réalisée dans un style néogothique.

Eglise Saint-Laurent Rue saint laurent, 82500 Faudoas Faudoas 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 83 01 83 62 http://www.faudoas.com/fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61558760131749 Découvrez des peintures de Gaillard-Lala de toute beauté et une étonnante reproduction de la grotte de Lourdes dans l’église de Faudoas de style néo-gothique. Parking à proximité

Découvrez le village de Faudoas ainsi que l’église et ses peintures de Gaillard-Lala de toute beauté avec une étonnante reproduction de la grotte de Lourdes de style néo-gothique.