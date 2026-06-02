Visite commentée à la découverte d’une forêt de chênes remarquables Lay-Lamidou
Visite commentée à la découverte d’une forêt de chênes remarquables Lay-Lamidou vendredi 14 août 2026.
Lay-Lamidou
Visite commentée à la découverte d’une forêt de chênes remarquables
Devant le cimetière Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Cette forêt de plaine plantée en chênes pédonculés , il y a 150 ans, est gérée par l’ONF ( Office National des Forêts ) en concertation avec les élus communaux.
Tous les stades de la vie d’une forêt seront expliqués par Daniel Arribère, maire de 2001 à 2020 planification et réalisation des coupes de bois, commercialisation des bois produits, replantations et régénération naturelle de la forêt, valorisation du bois de chauffage par les habitants du village. Il s’agit de bois à merrain et douelles de barriques. .
Devant le cimetière Lay-Lamidou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 76 73 32 contact@bearndesgaves.com
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English : Visite commentée à la découverte d’une forêt de chênes remarquables
L’événement Visite commentée à la découverte d’une forêt de chênes remarquables Lay-Lamidou a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Béarn des Gaves