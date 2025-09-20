Visite commentée à l’Institut Catholique de Paris Institut Catholique de Paris Paris

Visite commentée à l’Institut Catholique de Paris Institut Catholique de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée à l’Institut Catholique de Paris Samedi 20 septembre, 10h00 Institut Catholique de Paris Paris

Accès aux visites guidées sur inscription obligatoire et présentation du billet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine le samedi 20 septembre 2025, partez à la découverte de l’Institut Catholique de Paris et son campus d’exception.

Au cours de cette journée, nous vous dévoilerons les secrets de notre institution, ses lieux insolites et son patrimoine.

Les visites guidées seront effectuées par nos étudiants de l’association ICPatrimoine, de 10h à 12h et de 12h40 à 18h – départ toutes les 40 minutes depuis la cour d’Honneur.

Les séminaristes des Carmes seront également présents pour vous accueillir et vous faire visiter le jardin des Carmes.

Et pour une immersion totale, vous pourrez vous offrir l’eau de Mélisse des Carmes, cultivée dans le jardin des Carmes et produite par les moines au 18e siècle.

Informations pratiques :

Lien d’inscription : https://www.billetweb.fr/journees-patrimoine-icp-campus-de-paris

Ouvert à tous, sur inscription obligatoire et présentation du billet

Accueil au 74 rue de Vaugirard, Paris 6e

Pour plus de renseignements, nous écrire à evenement@icp.fr

Les campus de Reims et de Rouen ouvriront également leurs portes au public.

Institut Catholique de Paris 74 rue de Vaugirard 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France http://www.icp.fr/ https://www.facebook.com/InstitutCatholiquedeParis/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-patrimoine-icp-campus-de-paris »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/journees-patrimoine-icp-campus-de-paris »}, {« link »: « mailto:evenement@icp.fr »}] Fondé en 1875, l’Institut Catholique de Paris est un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (ESPIG), dédié aux humanités. Composé de 6 facultés et 4 instituts, d’une Unité de Recherche, Religion, Culture et Société, l’ICP propose plus de 165 parcours de formations et accueille 10 000 étudiants.

L’ICP, l’esprit grand ouvert sur le Monde. Etablissement privé. Accès réservé aux étudiants inscrits.

Visite commentée

ICP / F.Albert