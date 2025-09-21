Visite commentée à vélo sur les traces de la ligne Chauvineau RDV Parking rue des Côtes de Vannes Conflans-Sainte-Honorine

Visite commentée à vélo sur les traces de la ligne Chauvineau RDV Parking rue des Côtes de Vannes Conflans-Sainte-Honorine dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée à vélo sur les traces de la ligne Chauvineau Dimanche 21 septembre, 10h00 RDV Parking rue des Côtes de Vannes Yvelines

Venir avec son vélo – à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

En 1931, le général Louis Chauvineau fut chargé de construire environ 260 « blocs » (ouvrages bétonnés) depuis Conflans Sainte-Honorine jusqu’à La Ferté-sous-Jouarre pour créer une ligne de défense antichar susceptible d’arrêter des engins motorisés et de couvrir Paris. Une visite à vélo permettra de découvrir ce patrimoine méconnu de la Seconde Guerre mondiale.

RDV Parking rue des Côtes de Vannes 7 rue des Côtes-de-Vannes 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Fin d’Oise Yvelines Île-de-France

Visite commentée à vélo

© Ville de Conflans