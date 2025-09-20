Visite commentée « Albi, la passerelle : un balcon entre deux rives » Office de Tourisme d’Albi Albi
Visite commentée « Albi, la passerelle : un balcon entre deux rives » Samedi 20 septembre, 10h30 Office de Tourisme d’Albi Tarn
Tarif unique : 5 €. Réservation obligatoire.
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
Balade suspendue entre les deux rives de la Cité épiscopale
Envie de découvrir différents quartiers d’Albi, entre rive droite et rive gauche, tout en prenant un peu de hauteur ? Suivez votre guide-conférencier à travers les ruelles du Castelviel jusqu’à la passerelle perchée au-dessus du Tarn, véritable vigie et trait d’union avec le quartier de la Madeleine. Vous emprunterez ensuite le Pont-Vieux, tout juste restauré, pour rejoindre le Vieil Alby.
À chaque pas, une carte postale vivante se dévoile, avec des panoramas saisissants.
Votre guide vous racontera la ville comme un livre ouvert :
- la vie autour de la rivière,
- les moulins,
- les pêcheurs de sable,
- les cheminots du XIXᵉ siècle,
- les défis urbains d’aujourd’hui…
Entre anecdotes, points de vue inattendus et grands moments d’histoire, cette balade suspendue vous invite à découvrir Albi autrement.
Départ : Office de Tourisme – 42 rue Mariès
Merci de vous présenter 10 minutes avant le départ
Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/journee-europeenne-du-patrimoine/visite-guidee-cite-episcopale/albi-la-passerelle-un-balcon-entre-deux-rives-jep »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.
