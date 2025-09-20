Visite commentée « Albi, la passerelle : un balcon entre deux rives » Office de Tourisme d’Albi Albi

Visite commentée « Albi, la passerelle : un balcon entre deux rives » Samedi 20 septembre, 10h30 Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif unique : 5 €. Réservation obligatoire.

Balade suspendue entre les deux rives de la Cité épiscopale

Envie de découvrir différents quartiers d’Albi, entre rive droite et rive gauche, tout en prenant un peu de hauteur ? Suivez votre guide-conférencier à travers les ruelles du Castelviel jusqu’à la passerelle perchée au-dessus du Tarn, véritable vigie et trait d’union avec le quartier de la Madeleine. Vous emprunterez ensuite le Pont-Vieux, tout juste restauré, pour rejoindre le Vieil Alby.

À chaque pas, une carte postale vivante se dévoile, avec des panoramas saisissants.

Votre guide vous racontera la ville comme un livre ouvert :

la vie autour de la rivière,

les moulins,

les pêcheurs de sable,

les cheminots du XIXᵉ siècle,

les défis urbains d’aujourd’hui…

Entre anecdotes, points de vue inattendus et grands moments d’histoire, cette balade suspendue vous invite à découvrir Albi autrement.

Départ : Office de Tourisme – 42 rue Mariès

Merci de vous présenter 10 minutes avant le départ

Office de Tourisme d'Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/

