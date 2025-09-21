Visite commentée : « Alors on danse » Musée Sainte-Croix Poitiers

Visite commentée : « Alors on danse » Musée Sainte-Croix Poitiers dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée : « Alors on danse » Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée Sainte-Croix Vienne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Alors on danse !

Au 19ᵉ siècle, la danse et le corps des danseurs et danseuses deviennent une source d’inspiration artistique majeure.

Le musée Sainte-Croix vous invite à découvrir cette influence à travers de nombreuses peintures et sculptures exposées.

⚠️ Visite possible dans la limite des places disponibles.

Musée Sainte-Croix 61 rue Saint-Simplicien, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__231_977__Accueil_musee_Sainte_Croix.html L’archéologie régionale est évoquée depuis la Préhistoire. De l’époque paléolithique, les étranges gravures de la Grotte de la Marche occupent une place à part dans l’art magdalénien. On remarquera aussi la richesse du mobilier provenant des sépultures néolithiques, d’intéressants «dépôts» de l’Age du Bronze, ainsi quelques exemples de céramique protohistorique à décor anthropomorphe. Quelques murs romains conservés sur place rappellent que ce quartier de Limonum ne cessa d’être occupé dans l’Antiquité. Bornes milliaires, inscriptions, épitaphes retrouvées dans le rempart du Bas-Empire nous introduisent dans la cité des Pictons. On y évoque sous le regard protecteur de Minerve,la religion et la vie quotidienne des gallo-romains. Les rites funéraires sont évoqués par la découverte d’Antran et par une collection de verres issus des nécropoles poitevines. De l’Antiquité tardive et du haut moyen âge témoignent des sarcophages sculptés et le rare décor de stuc de Vouneuil-sous-Biard. Une belle série de sculptures rappelle l’extraordinaire rayonnement des ateliers romans en Poitou. Du moyen âge date aussi un vase-reliquaire en verre découvert dans l’abbaye de Saint-Savin, unique spécimen conservé en Europe. La section Beaux-Arts expose une importante collection de peintures et de sculptures de la fin du XVIIIe au XXe siècles : peintures d’histoire et paysages de la première moitié du XIXe siècle, renouveau artistique de la fin du XIXe en peinture et sculpture avec, en particulier, les œuvres d’Auguste Rodin et de Camille Claudel. Une section « Poitiers dans l’art et l’histoire » propose un parcours dans l’histoire et les paysages de Poitiers et de sa région, à travers les représentations peintes ou sculptées.

Alors on danse !

Valentine Hugo, « Karsavina dans le Spectre de la rose », 1912 © Musées de Poitiers, Ch. Vignaud