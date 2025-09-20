Visite commentée – Architecture du bâtiment du musée La Banque La Banque, musée des Cultures et du Paysage Hyères

Visite commentée – Architecture du bâtiment du musée La Banque La Banque, musée des Cultures et du Paysage Hyères samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée – Architecture du bâtiment du musée La Banque Samedi 20 septembre, 09h00 La Banque, musée des Cultures et du Paysage Var

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

L’ex-Banque de France fête ses 100 ans ! L’architecte de la Ville d’Hyères vous retrace l’histoire et vous révèle l’architecture de ce bâtiment qui abrite désormais le musée des Cultures et du Paysage.

Réservation sur www.hyeres.fr/billetterie

La Banque, musée des Cultures et du Paysage 14 Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483691940 https://hyeres.fr/la-banque-musee-billetterie-informations-pratiques [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}] [{« link »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}] Le musée des Cultures et du Paysage conserve avec ses réserves, plus de 8 000 œuvres relevant de différentes disciplines : Beaux- Arts, sciences naturelles, ethnographie, archéologie… Transports et parkings à proximité, aménagement PMR

L’ex-Banque de France fête ses 100 ans ! L’architecte de la Ville d’Hyères vous retrace l’histoire et vous révèle l’architecture de ce bâtiment qui abrite désormais le musée des Cultures et du sur…

© La Banque