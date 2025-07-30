Visite commentée Archives municipales Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Visite commentée Archives municipales Olga de Saint-Affrique La Rochelle mercredi 30 juillet 2025.

Visite commentée Archives municipales Olga de Saint-Affrique

Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-27

2025-07-30 2025-08-27

Le service des Archives municipales et communautaires vous propose de découvrir le nouveau bâtiment des Archives Olga de Saint-Affrique.

Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr

English : Guided visit Archives municipales Olga de Saint-Affrique

The Municipal and Community Archives department invites you to discover the new Olga de Saint-Affrique Archives building.

German : Geführter Besuch Archives municipales Olga de Saint-Affrique

Die Abteilung für Stadt- und Gemeinschaftsarchive lädt Sie ein, das neue Gebäude des Olga-Archivs von Saint-Affrique zu entdecken.

Italiano :

Il Dipartimento degli Archivi municipali e comunitari vi invita a scoprire il nuovo edificio dell’Archivio Olga de Saint-Affrique.

Espanol : Visita guiada Archives municipales Olga de Saint-Affrique

El Departamento de Archivos Municipales y Comunitarios le invita a descubrir el nuevo edificio de los Archivos Olga de Saint-Affrique.

