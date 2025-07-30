Visite commentée Archives municipales Olga de Saint-Affrique La Rochelle
Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-07-30
fin : 2025-08-27
2025-07-30 2025-08-27
Le service des Archives municipales et communautaires vous propose de découvrir le nouveau bâtiment des Archives Olga de Saint-Affrique.
Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr
English : Guided visit Archives municipales Olga de Saint-Affrique
The Municipal and Community Archives department invites you to discover the new Olga de Saint-Affrique Archives building.
German : Geführter Besuch Archives municipales Olga de Saint-Affrique
Die Abteilung für Stadt- und Gemeinschaftsarchive lädt Sie ein, das neue Gebäude des Olga-Archivs von Saint-Affrique zu entdecken.
Italiano :
Il Dipartimento degli Archivi municipali e comunitari vi invita a scoprire il nuovo edificio dell’Archivio Olga de Saint-Affrique.
Espanol : Visita guiada Archives municipales Olga de Saint-Affrique
El Departamento de Archivos Municipales y Comunitarios le invita a descubrir el nuevo edificio de los Archivos Olga de Saint-Affrique.
