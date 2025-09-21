Visite commentée : Arles au fil de l’eau Place de la République Arles

Visite commentée : Arles au fil de l’eau Place de la République Arles dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée : Arles au fil de l’eau Dimanche 21 septembre, 15h00 Place de la République Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez l’histoire des quais du Rhône depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, du quartier de la Roquette, jusqu’à “La nuit étoilée” peinte par Vincent Van Gogh, en passant le long des anciens remparts.

Par Alice Vallat, Guide-conférencière.

En savoir plus : https://arles.fr/app/uploads/2025/08/JEP-2025-Brochure-2025.pdf

Place de la République Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://arles.fr/app/uploads/2025/08/JEP-2025-Brochure-2025.pdf »}]

Journées européennes du patrimoine

musée Réattu