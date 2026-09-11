Visite commentée : arts et traditions populaires, Maison de quartier de Coussan, Marmande

Informations pratiques

Visite commentée : arts et traditions populaires Samedi 19 septembre, 09h00, 14h30 Maison de quartier de Coussan Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Portes ouvertes de l’association Arts et Traditions Populaires, qui œuvre à la préservation et à la transmission du patrimoine traditionnel de Gascogne.

Maison de quartier de Coussan 90 Route de l’église Saint-Vincent, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Portes ouvertes à l’association des Arts et Traditions Populaires, porteuse du patrimoine traditionnel de Gascogne

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