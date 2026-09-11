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Visite commentée : arts et traditions populaires, Maison de quartier de Coussan, Marmande

samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier de Coussan · Marmande

Visite commentée : arts et traditions populaires, Maison de quartier de Coussan, Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier de Coussan
Adresse
90 Route de l’église Saint-Vincent, 47200 Marmande
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : arts et traditions populaires Samedi 19 septembre, 09h00, 14h30 Maison de quartier de Coussan Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Portes ouvertes de l’association Arts et Traditions Populaires, qui œuvre à la préservation et à la transmission du patrimoine traditionnel de Gascogne.

Maison de quartier de Coussan 90 Route de l’église Saint-Vincent, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Portes ouvertes à l’association des Arts et Traditions Populaires, porteuse du patrimoine traditionnel de Gascogne

© ATP

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