Visite commentée – atelier « Le patrimoine dans l’objectif », Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue

samedi 19 septembre 2026 · Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue · L'Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Visite commentée – atelier « Le patrimoine dans l’objectif » Samedi 19 septembre, 18h00 Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Places limitées, inscription obligatoire avant le 18 septembre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue, avec la participation de Christine Cornillet, formatrice en photographie.

Muni de votre appareil photo ou de votre smartphone, venez découvrir et photographier le patrimoine du centre ancien.

RDV dans le jardin de Campredon art & image.

Places limitées – Inscription obligatoire au 04.90.38.96.98 avant le vendredi 18 septembre.

Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Pl. Ferdinand Buisson 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490389698 »}]

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue, avec la participation de Christine Cornillet, formatrice en photographie.

Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine