Visite commentée au château, Château d’Izaut-de-l’Hôtel, Izaut-de-l’Hôtel

Visite commentée au château Samedi 13 juin, 09h30, 14h30 Château d’Izaut-de-l’Hôtel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Visite commentée au château et des fouilles qui y sont menées, par Thibaut Lasnier, archéologue.

Rendez-vous à la salle des fêtes d’Izaut-de-l’Hôtel.

Venez bien chausséas (château situé au sommet de la colline).

Château d’Izaut-de-l’Hôtel Izaut-de-l’Hôtel 31160 Izaut-de-l’Hôtel 31160 Haute-Garonne Occitanie

Visite commentée au château et des fouilles qui y sont menées, par Thibaut Lasnier, archéologue.

©Arnaud Coiffé – A7C