Visite commentée au Château de Cadouzan Château de Cadouzan Saint-Dolay

Visite commentée au Château de Cadouzan Château de Cadouzan Saint-Dolay samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée au Château de Cadouzan 20 et 21 septembre Château de Cadouzan Morbihan

La visite est guidée entièrement et dure environ 1 heure, extérieure et intérieure. / Réservation conseillée, Tarif adulte 7 € / Tarif enfant de moins de 10 ans, ou réduit, ou résident de St Dolay 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée.

Assis en pleine campagne, entre champs et bois, le château de Cadouzan est une ancienne place forte dont la première trace écrite date de 1280 ;

Entre invasions vikings, croisades, guerre de succession du duché et rattachement de la Bretagne à la France, l’histoire de Cadouzan est riche.

En plus de l’histoire du lieu, la visite aborde l’histoire de la baronnie de La Roche Bernard, le mode de vie de la petite noblesse.

Château de Cadouzan Cadouzan 56130 Saint-Dolay Saint-Dolay 56130 Morbihan Bretagne https://chateaudecadouzan.com/ Assis en pleine campagne, entre champs et bois, le château de Cadouzan est une ancienne place forte dont la première trace écrite date de 1280 ; composé du château, d’une enceinte fortifiée de tours, douves et fossé qui servaient à protéger la rive sud de la Vilaine, frontière naturelle de la baronnie de La Roche Bernard.

Entre invasions vikings, croisades, guerre de succession du duché et rattachement de la Bretagne à la France, l’histoire de Cadouzan est riche.

Du premier château, et même du second il ne reste que les fondations, des murs intérieurs et les pierres réemployées; et c’est au XVIe siècle que Cadouzan retrouve la physionomie qu’on lui connait, puisqu’il est totalement reconstruit, avec en son centre un escalier imposant en granit, atypique en Bretagne à cette époque, et quasiment surdimensionné.

Témoin du premier mariage protestant en Bretagne, à une époque ou la noblesse était protestante dans une Bretagne catholique, Cadouzan s’est transmis par les femmes, de famille en famille, depuis le 12e jusqu’à la fin du 19e siècle ; et n’a depuis été vendu que deux fois.

Journées européennes du patrimoine 2025

Château de Cadouzan