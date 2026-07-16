Visite commentée au château d’Izaut-de-l’Hôtel, Château Izaut-de-l’Hôtel, Izaut-de-l’Hôtel

Informations pratiques

Visite commentée au château d’Izaut-de-l’Hôtel Samedi 19 septembre, 10h00 Château Izaut-de-l’Hôtel Haute-Garonne

Gratuit. Venez bien chaussés, accès à flanc de colline.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée du château et de son village médiéval hors les murs, menée par Thibaut Lasnier, archéologue responsable des fouilles.

Château Izaut-de-l’Hôtel 1 Darré Castet, 31160 Izaut-de-l’Hôtel Izaut-de-l’Hôtel 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 46 21 https://chateauizautdelhotel.fr/ https://www.facebook.com/chateau.izautdelhotel Le château d’Izaut-de-l’Hôtel est situé au cœur des Pyrénées centrales, dans le département de la Haute-Garonne, en Comminges. Il est probable que les seigneurs d’Izaut aient érigé leur château au XIIe siècle. Plus tard, les Comtes de Comminges ont élevé le site au rang de chef-lieu de châtellenie, en faisant un puissant centre de pouvoir.

En 2011, un important débroussaillage a réveillé le château de son sommeil. Depuis lors, des fouilles annuelles ont été menées pour mieux comprendre l’histoire des lieux. Les travaux de consolidation des vestiges se poursuivent actuellement sur la partie seigneuriale du château. Le site castral, d’une superficie d’environ 4800 m2, est divisé en deux vastes zones distinctes : la partie seigneuriale, qui comprend une tour préservée sur deux niveaux dominant l’espace fortifié, et l’enceinte basse, beaucoup plus étendue, qui regroupe un premier espace villageois. Au-delà des remparts, le village médiéval s’étend ensuite en pente douce sur le flanc de la colline. Parking dans le village place de l’église. L’accès au château se fait à pied à flanc de colline (venez bien chaussé).

Visite commentée du château et son village médiéval hors les murs, par Thibaut Lasnier, archéologue responsable des fouilles archéologiques.

©A7C-Arnaud Coiffé