Visite commentée : Au coeur du musée Musée des Beaux-Arts de Cambrai Cambrai

Visite commentée : Au coeur du musée Musée des Beaux-Arts de Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée : Au coeur du musée 20 et 21 septembre Musée des Beaux-Arts de Cambrai Nord

45 min environ – Gratuit – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Visite commentée du bâtiment

Et si vous veniez au musée pour regarder… Ses murs, ses fenêtres, ses escaliers ? Entre hôtel particulier du XVIIIè siècle et architecture contemporaine, plongez au cœur du musée de Cambrai et découvrez ses salles sous un nouveau jour.

Musée des Beaux-Arts de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Etrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Visite commentée du bâtiment

Musée de Cambrai