Visite commentée au manoir du Froutven, Manoir du Froutven, Guipavas
dimanche 20 septembre 2026 · Manoir du Froutven · Guipavas
Informations pratiques
Visite commentée au manoir du Froutven Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir du Froutven Finistère
sur réservation préalable par téléphone / jauge imitée à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite du manoir du Froutven.
Manoir du Froutven 95, rue du Froutven, 29490, Guipavas Guipavas 29490 Le Froutven Finistère Bretagne 06 73 63 41 88 http://froutven1.chez-alice.fr/ https://manoirdufroutven.wixsite.com/froutven [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 63 41 88 »}] Le manoir du Froutven, qui tient son nom du cours d’eau qui passait autrefois dans la propriété (frout wenn ou eau blanche), se trouve sur la route de Brest à Guipavas. Son existence est mentionnée, pour la première fois, dans un acte de 1479.
Visite du manoir du Froutven.
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