Visite commentée au manoir du Froutven, Manoir du Froutven, Guipavas

Informations pratiques

Visite commentée au manoir du Froutven Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir du Froutven Finistère

sur réservation préalable par téléphone / jauge imitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite du manoir du Froutven.

Manoir du Froutven 95, rue du Froutven, 29490, Guipavas Guipavas 29490 Le Froutven Finistère Bretagne 06 73 63 41 88 http://froutven1.chez-alice.fr/ https://manoirdufroutven.wixsite.com/froutven [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 63 41 88 »}] Le manoir du Froutven, qui tient son nom du cours d’eau qui passait autrefois dans la propriété (frout wenn ou eau blanche), se trouve sur la route de Brest à Guipavas. Son existence est mentionnée, pour la première fois, dans un acte de 1479.

Visite du manoir du Froutven.

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