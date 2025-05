VISITE COMMENTÉE AU MUB « REGARDS CROISÉS » – MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel, 10 mai 2025 14:30, Revel.

L’exposition Regards Croisés présente une sélection d’objets, des cultures africaines, issue de l’univers personnel de collectionneurs.

Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition temporaire du MUB en compagnie de l’un des collectionneurs exposant Mr Martial KLEIN qui commentera la visite. Réservation conseillée par mail ou par téléphone.

English :

The Regards Croisés exhibition presents a selection of objects from African cultures, drawn from the personal worlds of collectors.

German :

Die Ausstellung Regards Croisés zeigt eine Auswahl von Objekten aus afrikanischen Kulturen, die aus der persönlichen Welt von Sammlern stammen.

Italiano :

La mostra Regards Croisés presenta una selezione di oggetti provenienti dalle culture africane, attinti dal mondo personale dei collezionisti.

Espanol :

La exposición Regards Croisés presenta una selección de objetos procedentes de las culturas africanas, extraídos del universo personal de los coleccionistas.

