Visite commentée au musée Albert Dubout ! Musée Albert Dubout Palavas-les-Flots

Entrée gratuite, sans réservation. Trois créneaux de visite par jour: 10h30, 14h15 et 15h45. Informations: museespalavas@palavaslesflots.com / 0607507569. Le musée sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Conférence & exposition – Albert Dubout, sa vie, son œuvre

Plongez dans l’univers foisonnant d’Albert Dubout, dessinateur emblématique du XXᵉ siècle, à travers ses dessins, des témoignages de personnalités et des anecdotes inédites.

Didier Dubout, son petit-fils, animera cette conférence exceptionnelle, en partageant des souvenirs personnels, des techniques de dessin, et un regard intime sur l’œuvre de son grand-père.

️ À l’occasion de votre visite, découvrez aussi :

la nouvelle exposition « Dubout illustre Pagnol »,

les récentes acquisitions du musée, dont des planches rares et des illustrations emblématiques.

Une plongée sensible et éclairée dans le monde satirique, drôle et tendre d’un artiste inoubliable.

Durant des décennies, le dessinateur Albert DUBOUT a croqué, avec ses traits de crayons incisifs et caricaturaux des scènes de la vie quotidienne des gens du sud. Il a marqué plusieurs générations par ses dessins humoristiques : ses foules, ses chats, sa « grosse bonne-femme et son petit bonhomme ».

De 1924 à 1973, Albert Dubout a dessiné dans près de 250 journaux et revues, ce qui est, à ce jour, unique au monde !

La ville de Palavas-les-Flots propose une collection permanente et une exposition temporaire renouvelée chaque année au printemps en collaboration avec la famille Dubout. Stationnement payant a l’entrée principale du parc. Parking municipal gratuit à proximité, accès piétons par le Parc du Levant.

