Visite commentée : au temps des palaces (à pied), Square Paul François Rivet, Phare de la Canche, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Visite commentée : au temps des palaces (à pied) Dimanche 20 septembre, 10h30 Square Paul François Rivet, Phare de la Canche Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Royal Picardy, l’Hermitage, le Westminster… ces noms évoquent à eux seuls un univers fait de luxe et de mondanités. Lors de cette visite, notre guide du patrimoine vous révèle les mille et une histoires des palaces du Touquet et de leurs prestigieux clients. À la fin de votre balade, poursuivez votre découverte de l’histoire de la station avec une visite de l’hôtel de ville. Dimanche à 10h30 (durée : 1h30) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche, allée des Mésanges | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Square Paul François Rivet, Phare de la Canche allée des Mésanges, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}, {« link »: « http://%C2%A7letouquet.com »}]

Le Royal Picardy, l’Hermitage, le Westminster… ces noms évoquent à eux seuls un univers fait de luxe et de mondanités. Lors de cette visite, notre guide du patrimoine vous révèle les mille et une À…

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