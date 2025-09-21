Visite commentée autour de l’histoire des demeures et du parc Fondation des Artistes Nogent-sur-Marne

Visite commentée autour de l’histoire des demeures et du parc Fondation des Artistes Nogent-sur-Marne dimanche 21 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation des Artistes invite à découvrir un site classé, singulier, dédié à la création artistiques et aux artistes. Cet ensemble exceptionnel est constitué d’un parc de 10 hectares où subsistent deux fabriques dont un pigeonnier récemment rénové, de demeures de plaisance des XVIIe et XVIIIe siècles (respectivement la MABA, un centre d’art et la Maison nationale des artistes, une maison de retraite dédiée aux artistes), d’une bibliothèque, la Bibliothèque Smith-Lesouëf et d’ateliers d’artistes. La visite s’attachera ainsi à retracer les grandes évolutions des demeures et du parc de la Fondation des Artistes.

Cet ensemble s’est vu attribuer récemment le Label de patrimoine d’intérêt régional.

Fondation des Artistes 16 rue Charles-VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France https://www.fondationdesartistes.fr Les 16 et 14 rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne regroupent au sein d’un même ensemble appartenant à la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, deux demeures bourgeoises de la fin du XVIIe siècle profondément remaniées au XIXe siècle – la Maison d’Art Bernard Anthonioz et la Maison Nationale des Artistes -, un parc planté à l’anglaise de 10 hectares, des ateliers d’artistes et la bibliothèque Smith-Lesouëf construite pendant la Première Guerre mondiale. RER A Nogent-sur-Marne, RER E Nogent-le Perreux / M° Château de Vincennes puis Bus 114 ou 210 arrêt sous-préfecture

