Visite commentée autour des collections L’art de la table Château Borély Marseille 8e Arrondissement
samedi 26 septembre 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Visite commentée autour des collections L’art de la table
Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Découverte de l’art de la table à la française, à travers notamment les faïences de Marseille et de Moustiers.
• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
L’événement Visite commentée autour des collections L’art de la table Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Visite commentée Marchandises extraordinaires Château Borély Marseille 8e Arrondissement 12 septembre 2026
- Odyssea Marseille avenue Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13 septembre 2026
- Voix Publiques Louisa Babari [mac] musée d’art contemporain / Centre de la Vieille Charité / Musée Cantini / CIPM Marseille 8e Arrondissement 19 septembre 2026
- 6 + (1+1+1) / Morellet mis à neuf Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement 19 septembre 2026
- Foire internationale de Marseille Parc Chanot Marseille 8e Arrondissement 25 septembre 2026