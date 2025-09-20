Visite commentée autour des vitraux Temple de l’Église Réformée Dreux

Visite commentée autour des vitraux Temple de l’Église Réformée Dreux samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée autour des vitraux 20 et 21 septembre Temple de l’Église Réformée Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres qui représente les symboles de la croix huguenote.

La croix huguenote apparaît un siècle après la Réforme, en France. Elle devient le signe de reconnaissance des chrétiens réformés. Elle semble avoir été créée dans le Midi de la France, vers 1688, par un orfèvre nîmois, à une époque où les protestants étaient systématiquement exclus du droit de postuler et de recevoir des décorations.

La croix huguenote est un signe qui affirme l’appartenance et l’adhésion à la foi chrétienne protestante.

Les différents éléments du symbole ont un sens politique et spirituel et permettaient d’affirmer en même temps la loyauté à l’égard du roi et de l’État, ainsi qu’une vraie foi évangélique.

Ces éléments du patrimoine culturel immatériel seront explicités dans une projection vidéo de 4 minutes.

Temple de l’Église Réformée 11 rue Mérigot 28100 Dreux Dreux 28100 Rieuville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Temple construit en 1928 par Charles Waddington sur proposition du Pasteur Samuel Brunet. Le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres représente les symboles de la croix huguenote.

Les différents éléments du symbole ont un sens politique et spirituel et permettaient d’affirmer en même temps la loyauté à l’égard du roi et de l’État, ainsi qu’une vraie foi évangélique.

Charles Waddington, protestant, marié avec Bertha Harjes sont l’un et l’autre issus de milieux financiers et industriels. parking

Venez découvrir le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres qui représente les symboles de la croix huguenote.

Eglise Protestante unie de Dreux-Marsauceux, 11, rue Mérigot – Dreux 28100