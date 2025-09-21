Visite commentée autour du couvent des Jacobins Place de la verrerie Cahors

Visite commentée autour du couvent des Jacobins Place de la verrerie Cahors dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée autour du couvent des Jacobins Dimanche 21 septembre, 10h30 Place de la verrerie Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Partez à la découverte du couvent des jacobins, un des rares édifices conventuels de la ville de Cahors encore en place.

Place de la verrerie Place de la verrerie, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie

Partez à la découverte du couvent des jacobins, un des rares édifices conventuels de la ville de Cahors encore en place.

© Pierre Lasvènes