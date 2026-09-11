Visite commentée autour du patrimoine disparu de la cité Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Visite commentée autour du patrimoine disparu de la cité
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette année, les journée européennes du patrimoine ont pour thématique le patrimoine disparu. Profitez de cet évènement national pour découvrir tout un pan du patrimoine arédien qui a disparu ou qui a été transformé. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : Visite commentée autour du patrimoine disparu de la cité
L’événement Visite commentée autour du patrimoine disparu de la cité Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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