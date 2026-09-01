Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Visite commentée autour du patrimoine disparu de la cité

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez de cet évènement national pour découvrir tout un pan du patrimoine arédien qui a disparu ou a été transformé. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Visite commentée autour du patrimoine disparu de la cité

L’événement Visite commentée autour du patrimoine disparu de la cité Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin