Visite commentée aux Dominicaines Pont-l’Évêque
Visite commentée aux Dominicaines Pont-l’Évêque samedi 21 mars 2026.
Visite commentée aux Dominicaines
Les Dominicaines place du palais de justice Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
*Spécial weekend Télérama* Visite commentée de l’exposition Tom Nadam tout était calme et soudain le feu reprit
Une heure de visite commentée pour découvrir le travail de Tom Nadam . .
Les Dominicaines place du palais de justice Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée aux Dominicaines
*Télérama weekend special* Guided tour of the Tom Nadam exhibition All was calm and suddenly the fire was back .
L’événement Visite commentée aux Dominicaines Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Terre d’Auge Tourisme