Visite commentée aux Dominicaines

Les Dominicaines place du palais de justice Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

*Spécial weekend Télérama* Visite commentée de l’exposition Tom Nadam tout était calme et soudain le feu reprit

Une heure de visite commentée pour découvrir le travail de Tom Nadam . .

Les Dominicaines place du palais de justice Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Visite commentée aux Dominicaines

*Télérama weekend special* Guided tour of the Tom Nadam exhibition All was calm and suddenly the fire was back .

L’événement Visite commentée aux Dominicaines Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Terre d’Auge Tourisme