Visite commentée avec des personnages en costume Château de Sagonne Sagonne

Visite commentée avec des personnages en costume Château de Sagonne Sagonne samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée avec des personnages en costume 20 et 21 septembre Château de Sagonne Cher

Tarif unique : 7 € – Gratuit pour les moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée avec des personnages en costume

Château de Sagonne Château 18600 Sagonne Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire 02 48 80 01 27 https://www.chateausagonne Édifié entre le XIIe et le XVIIe siècle, le Château de Sagonne dresse son imposante silhouette sur le village médiéval attenant. Le château appartenu à Louis de Sancerre, connétable de France et compagnon d’armes de du Guesclin, à la famille d’Amboise, grands bâtisseurs, à Jean Babou, grand père de Gabrielle d’Estrées et à Jules Hardouin-Mansart architecte du roi Louis XIV et principal concepteur du château de Versailles parking facile sur la place du village

Visite commentée avec des personnages en costume

jpspang