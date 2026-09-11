visite commentée « Azé et la Mouge », Teppe Saint-Martin, Azé

Informations pratiques

visite commentée « Azé et la Mouge » Dimanche 20 septembre, 14h00 Teppe Saint-Martin Saône-et-Loire

Prévoir de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge.

Les visiteurs évoluerons sur un circuit d’environ 3 km accessible en famille. Deux bénévoles de l’association commenteront tout au long du parcours le patrimoine bâti et les paysages sur le thème de l’eau.

Teppe Saint-Martin Route de Chatenay, 71260 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 59 63 06 parking sur place.

Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge, pour un départ à 14h.

©sandradrillon