visite commentée « Azé et la Mouge », Teppe Saint-Martin, Azé
dimanche 20 septembre 2026 · Teppe Saint-Martin · Azé
Informations pratiques
visite commentée « Azé et la Mouge » Dimanche 20 septembre, 14h00 Teppe Saint-Martin Saône-et-Loire
Prévoir de l’eau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge.
Les visiteurs évoluerons sur un circuit d’environ 3 km accessible en famille. Deux bénévoles de l’association commenteront tout au long du parcours le patrimoine bâti et les paysages sur le thème de l’eau.
Teppe Saint-Martin Route de Chatenay, 71260 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 59 63 06 parking sur place.
Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge, pour un départ à 14h.
©sandradrillon
À voir aussi à Azé (Saône-et-Loire)
- Fantastic Picnic au Grottes d’Azé Route de Donzy Azé 13 septembre 2026
- Visite commentée du petit château de Montaigre, petit château de Montaigre, route de donzy 71260 Azé, Azé 18 septembre 2026
- Fête du Vin Doux Cave d’Azé Les Mille Pierres Azé 19 septembre 2026
- Visite commentée « Azé et la Mouge », Teppe Saint-Martin, Azé 20 septembre 2026
- Sur la piste des traces et indices d’animaux Espace Naturel Sensible d’Azé, du toit des grottes à la Mouge Azé 26 septembre 2026