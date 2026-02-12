Visite commentée Balade ferroviaire Office de Tourisme du Migennois Migennes

Visite commentée Balade ferroviaire

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterand Migennes Yonne

Début : 2026-03-19 09:30:00

fin : 2026-03-19 12:30:00

Et si on vous ouvrait une porte habituellement fermée ? À Migennes, la rotonde ne se contente pas d’être un décor impressionnant. Elle est le cœur battant d’un passé ferroviaire hors norme. À l’intérieur de ses voies en éventail, des machines centenaires, des histoires d’ouvriers, de vapeur et de métal en fusion.

Ici, on entretenait les géantes d’acier. Ici, 700 hommes faisaient vivre le dépôt.

Aujourd’hui, la Survivante vous laisse entrer…

Casque sur la tête, gilet sur les épaules, vous empruntez le chemin de ronde et découvrez l’envers du décor

les entrailles de la rotonde, ses secrets d’architecture, ses locomotives endormies… et parfois, le réveil spectaculaire de la 2D2, classée Monument Historique.

Dans les coulisses, l’histoire prend une autre dimension. Plus proche. Plus vivante.

Prêt à passer de l’autre côté des rails ?

Avec le soutien de l’AFCL (Association Ferroviaire pour la Préservation de Locomotives) .

