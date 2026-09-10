Visite commentée, Barrage-réservoir de Champagney, Champagney

Informations pratiques

Visite commentée Dimanche 20 septembre, 09h30 Barrage-réservoir de Champagney Haute-Saône

Durée de la visite : 45 min

Départs prévus à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h, par groupe de 10 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Voies navigables de France (VNF) propose une visite gratuite mais sur réservation du barrage-réservoir de Champagney.

Profitez de cette occasion unique pour venir visiter une partie du barrage, visite de la crête avec description technique et historique (pour des raison de sécurité aucune visite de l’intérieur n’est prévue).

Au détour de la visite, vous découvrirez toute l’histoire de cet ouvrage d’envergure, et comment VNF en assure aujourd’hui l’exploitation.

Guidé par le personnel de VNF, vous comprendrez tout du fonctionnement de cet ouvrage et de sa fonction, l’activité essentielle qu’il remplit depuis plus de 80 ans : renforcer l’alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin, canal qui traverse le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et le Doubs.

Informations pratiques :

Durée de la visite : 45 min

Départs prévus à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h, par groupe de 10 personnes max.

Barrage-réservoir de Champagney Chemin du Lac, 70290 Champagney Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 63 50 82 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-ronchamp.fr »}]

Voies navigables de France (VNF) propose une visite gratuite mais sur réservation du barrage-réservoir de Champagney.

©Visual Expand François Stéphane