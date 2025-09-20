Visite commentée : Bessaut, la commanderie oubliée des Landes d’Armagnac Commanderie de Bessaut Retjons

Gratuit. Réservation conseillée.

Cachée au milieu de la forêt de Lencouacq, suivez notre guide à la découverte des vestiges de cette ancienne commanderie fondée pour l’accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Commanderie de Bessaut Lencouacq Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558034031

© Office de Tourisme Landes d’Armagnac