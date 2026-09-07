Visite commentée : Biron, « un colosse aux pieds d’argile », Château de Biron, Biron

Informations pratiques

Visite commentée : Biron, « un colosse aux pieds d’argile » 19 et 20 septembre Château de Biron Dordogne

Tarif préférentiel pour la visite du château. Les visites guidées sont limitées à 18 personnes et prévoir de bonnes chaussures fermées. Sur réservation : chateau-biron.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de cette visite, découvrez Biron sous toutes ses coutures, au départ de la halle du village.

Implanté sur un tertre argileux, le site castral est depuis toujours confronté à la fragilité de son terrain, une situation aujourd’hui accentuée par le réchauffement climatique.

Du village aux charpentes, en passant par les caves et plusieurs espaces exceptionnellement ouverts au public, cette visite vous permettra de mieux comprendre l’ampleur des défis liés à la sauvegarde de ce patrimoine remarquable.

Château de Biron Place Jean Poussou, 24540 Biron, France Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553631339 https://chateau-biron.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-biron.fr/fr/ »}] https://chateau-biron.fr/fr/ Découvrez l’histoire du château de Biron, un trésor historique, associé à la grandeur des Gontaut-Biron. Dirigeant ce monument pendant huit siècles, cette famille a laissé son empreinte au fil des guerres et des assauts du Moyen Âge.

À l’aube de la Renaissance, le château a pris une nouvelle dimension grâce à d’importantes restaurations influencées par les styles italien et classique. De nouvelles extensions, dont la chapelle seigneuriale, ont été érigées, devenant le théâtre de sculptures exceptionnelles. Parking gratuit.

Lors de cette visite vous découvrirez Biron sous toutes ses coutures, au départ de la halle du village. Le site castral souffre depuis toujours de son implantation sur un tertre argileux. La du site …

©département de la Dordogne