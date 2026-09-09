Visite commentée : Bordeaux au Féminin, Place Saint-Projet, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Projet · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée : Bordeaux au Féminin Samedi 19 septembre, 11h30 Place Saint-Projet Gironde
Sur réservation. Participation conseillée : 3€/personne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Sur réservation jusqu’au 18 septembre.
Suivez Julia à la découverte du mythique Bordeaux du XVIIIe siècle sous un nouveau jour. Ce parcours ne propose pas une visite féministe, mais met en lumière des femmes trop souvent oubliées : une fonctionnaire des PTT devenue héroïne de la Résistance, Marie-Louise, entrepreneuse créole à Bordeaux, mais aussi des destins brisés, des « femmes du monde » ou encore des victimes d’« affaires sentimentales ».
Bordeaux, c’est aussi la mode et le commerce. De grandes enseignes ont laissé leur empreinte dans la ville : le baromètre des Dames de France, les décors d’un hôtel particulier transformé en grand magasin parisien ou encore les traces cachées des mythiques « Nougas ».
Un parcours ponctué d’anecdotes insolites pour redécouvrir Bordeaux et son patrimoine à travers un regard plus féminin.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Place Saint-Projet 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julia.vasseau@gmail.com »}]
SUR RESERVATION ! (jusqu’au 18 Sept)
©JuliaVasseau
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